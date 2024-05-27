「最可能被罷免綠委」名單曝光！ 網揭她超危險 @ChinaTimes

立法院近日審議國會改革法案，場內外都有抗議聲浪，如今網路上更流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，前立委郭正亮認為，「不可能」罷免成功。粉專「政客爽」則整理了一份「民進黨最可能被罷免立委排行榜」，經統合各方意見，綠黨團幹事長吳思瑤相當危險。

「賴清德是民進黨主席，不會那麼蠢。那麼藍白要不要也發動罷免總統？賴清德總統大選得票率才40％耶！因此，這件事就是側翼在那邊叫而已。」郭正亮26日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，側翼本來就是常常這樣，也不一定能成真，比如立法院外群眾動員那麼多次，也沒有改變國會的表決。至於要罷免藍白立委？郭正亮直言：不可能罷免成功！頂多第一階段，到第二階段就有一定的難度，沒有政黨介入，動員很難成功。

政客爽26日在臉書發文附圖提到，由於表決贏不了，在綠營同溫層流傳一份統計最可能被罷免的國民黨立委名單。他直呼「綠營贏不了57％民意還想玩罷免爛招？既然這麼愛玩罷免，那我也幫忙統計一份民進黨最可能被罷免的名單，大家一起玩，太嗨了！」

政客爽列出民進黨立委名單，依據得票差距被第二名緊追程度排行，依序為張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠（日前立院打警察、負面聲量大增）、陳素月、陳俊宇等。並補充：「更新：聽大家意見後，藍營整合有可能霸掉吳思瑤。」