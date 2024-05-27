一名女子2022年前往六福村玩大怒神，結果出現頭痛、手麻、想吐等症狀，緊急送往醫護室，因情況惡化，事發後兩小時送醫急救，兩天後離世。家屬認為大怒神產品標示不清、未做適當警語，還延誤就醫，求償千萬。新竹地院法官認為以目前醫學實證，仍無法說明與大怒神之負G力有無關係，救護過程與安全標示也均無疏失，全案駁回。

家屬控訴，女兒2022年2月間下午1時半搭乘大怒神後，隨即有頭疼、手麻及想嘔吐等症狀，友人發現後立刻請工作人員協助用輪椅送往醫護室，但護理人員僅表示多休息，當時女兒已站立困難，但醫護人員竟位於黃金救援時間立刻送醫，女兒在醫護室休息超過1個多小時後，狀況惡化更陷入昏迷，園方遲至下午3時許送一路CPR送醫急救，昏迷指數低於3，轉院後兩天因腦出血、腦室內出血併急性水腦症過世。

家屬控訴園方疏失包括遊樂設施產品標示不清、未做適當的警示，且大怒神為高空突然高速降落及停止之遊樂設施，產生G力不可忽視，女兒因為搭乘大怒神，受G力影響產生腦充血進而昏厥及死亡。此外，事發當時，園方並未配置適當專業合格的醫護人員，將女兒於第一時間緊急送醫急救，導致嚴重延誤就醫。

六福村則表示，大怒神到事發時營運已24年，累計總搭乘人數應至少430萬5600人，依據醫護室歸檔記錄，2019年至2022年共12年間，搭乘大怒神後身體不適共計13件共15人，發生死亡結果或有嚴重病情者前所未聞。

新竹地院法官根據醫療鑑定，認為乘坐大怒神因受因G力作用時間不長，休息後會改善症狀，足見對一般大眾而言，搭大怒神所受G力作用影響甚短，根據紀錄，搭乘大怒神後身體不適的遊客，與血管破裂、腦內出血等症狀無關。

根據醫院對女子的醫療鑑定，腦室內出血、合併急性水腦症，以目前醫學實證，仍無法說明與大怒神之負G力有無關係，女子先搭乘雲霄飛車，而後接續搭乘大怒神，目前醫學實證也仍無法說明可能造成女子死亡的結果。

至於家屬控訴延誤救醫情況，法官調查認為六福村園區救護人員的救護作為，與救護站標準作業流程所定急救通報作業、傷病患一般照護與救護派車流程相符，難認救護人員有何救護經驗不足或延誤疏失。

法官調查，該設施經由專業技師維修，周圍包含入口處及4個等候區共5處地點，以警告標示強調有心臟病、高血壓、脊椎及頸首部有問題者請勿乘坐，以及不良坐姿容易造成頸部受傷，設施運作前，均會播放啟動前警語及乘坐限制警語。

新竹地院法官認為，家屬對延誤就醫提不出具體事證，且腦室內出血併急性水腦症並致死亡結果，與乘坐大怒神無因果關，家屬求償千萬的請求，自礙難准許，全案駁回。