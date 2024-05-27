東京大學教授若林正丈。（資料照片）

前立委蔡正元25日在中天電視《ctitalk網路論壇》分析台獨運動的形成、社會基礎與歷史背景以及背後想法。他認為，現在賴清德就是把中華民國台獨化，吸收中華民國派，讓他們不知所措；每往前推進一步，其他包括藍營的政治勢力就後退，就算只有40％的選票，其他60％也沒有抵抗力量，太好對付了！且中美鬥爭可能維持10年到20年，這就是鞏固台獨基礎、讓台獨運動不可逆轉的趨勢。

蔡正元首先指出，在彭明敏時代，想像空間是要推翻中華民國，並可以跟中華人民共和國共處。但真正關鍵是東京大學教授若林正丈，他沒有政治立場，是純粹做學術研究，把台獨來龍去派解析很清楚。若林正丈認為，台獨要成功，就是要把中華民國工具化、台獨化！所以才被說成借殼上市！

若林正丈分析，台獨要推翻中華民國會是什麼狀況？要自己宣布獨立是什麼狀況？台獨要借用中華民國會是什麼狀況？

蔡正元直言，憑良心說，若林正丈的書作為學術作品而言寫得非常好，賴清德是在執行這個策略，就是把中華民國台獨化。第一，可以吸收中華民國派，讓他們不知所措，即使外省第二代、第三代也台獨化了；第二，可以使台灣派不會去排斥中華民國派，這樣把所有人都綁架在台獨戰車上。

至於經貿方面，藍營覺得和大陸經貿很重要，但台獨認為這是在培養親中派人士，所以要和中國大陸脫鉤，不讓親中派有生存空間。

蔡正元認為，台獨就是要納粹化，所以賴清德才說要洗滌心靈！不論是本省人、外省人、原住民、新住民，認同台灣是基本要求，認同台灣就是認同台獨，所以要付出代價，革命不是請客吃飯。

蔡正元說，這就是台獨的立論基礎，他們有莫名其妙的優越感，也是台獨力量不斷在實踐、驗證，給台獨自信心的來源，而且他們發現，每往前推進一步，其他包括藍營的政治勢力就後退，就算只有40％的選票，其他60％也沒有抵抗力量。且藍營都沒有意識型態，都是地方實務型的政客，沒有革命的衝動、沒有反擊力道，太好對付了。

他強調，中美鬥爭可能維持10年到20年，這就是鞏固台獨基礎、讓台獨運動不可逆轉的趨勢。台獨要的就是洗滌心靈、重建台灣、重建社會，醞釀百分之百納粹的台灣獨立國家！這就是台獨運動到這個階段的社會現象。