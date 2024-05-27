統一獅26日為「綠色坦克」高國慶舉行引退賽，雖然比賽因雨延後2個多小時才開打，同時也連帶賽後引退儀式變成「跨日大戰」，從26日晚間不到11點一路引退到27日凌晨12點42分才結束，許多他棒球路上的好友、貴人也獻上祝福，其中前中信兄弟總教練林威助獻聲祝福成為亮點。

從賽前等待開打的時候，高國慶就數度紅了眼眶，賽後引退儀式正式開始，愛哭的他更是數次落淚、哽咽，致詞時他特別感謝3位前輩，分別是前台體大校長、現任富邦悍將領隊林華韋，前獅隊教練一色優及前獅隊總教練呂文生。

高國慶感謝20年來球員生涯裡在背後支持的力量，感謝所有的球迷朋友們，「支持中華職棒的你們，不管這段時間遇到什麼黑暗、不管我成績好不好、球隊戰績好不好，時間一到就會有你們、我熟悉的面孔在支持著我，為我加油，有你們的陪伴、吶喊，讓我在訓練十一點也不孤單，我真的覺得有你們我很幸福。」

最後高國慶感謝最親愛的家人們，還分享高中時他因為受傷一度想要放棄打棒球，但電話那頭的爸爸勸他不要放棄、不要以後才知道後悔，「很慶幸我聽了你的勸導忍了過來，才能在今天特別的時刻有這麼多支持我的人見證下，向大家宣告我的球員生涯正式結束。」

致詞結束後，球團再次播放祝福影片，其中以林威助現身最為驚喜，「20年職棒生涯辛苦了從國中認識你到經典賽、中華職棒，我們已經是40過了一半，可以打到這年紀是非常不容易的事情，在這過程中你一定經歷過艱難跟很多美好回憶，這也是你豐富的資產。」

林威助希望，卸下球員身分後的高國慶能繼續在二軍培育出更多優秀球員，「希望你繼續傳承你的精神、態度還有紀律，希望有你的傳承，讓台灣的職棒變得更好

、更強，同學加油。」最後親友、教練團一一獻花，他最後搭上球團為他準備的吉普車繞場送出簽名球。