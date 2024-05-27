零售巨擘沃爾瑪（Walmart）24日宣布終止與第一資本（Capital One）銀行的獨家信用卡合作關係，但持卡人依然可以使用這家銀行的信用卡並累積紅利直到收到變更通知。沃爾瑪先前表示，第一資本處理付款與郵寄補卡時間太長。