美國│沃爾瑪終止與第一資本信用卡合作 06:292024/05/27 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 零售巨擘沃爾瑪（Walmart）24日宣布終止與第一資本（Capital One）銀行的獨家信用卡合作關係，但持卡人依然可以使用這家銀行的信用卡並累積紅利直到收到變更通知。沃爾瑪先前表示，第一資本處理付款與郵寄補卡時間太長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張善政簽了！承諾「支持藐視議會法案」 首季很給力！第一金：今年獲利拚再創新高 《產業》新能源車Q1銷量年增17% 美中兩大龍頭摘冠 #沃爾瑪 #資本 #信用卡 #終止 #第一 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 第一銀行「AI警示帳戶預警模型」上線 全方位守護民眾資產安全 00:052024/05/30 財經 Fun暑假 刷臺灣企銀信用卡最高回饋3,500元 21:562024/05/31 財經 老公省小錢花大錢！人妻曝3點「超摳門行徑」 第一點網看傻：蠢又笨 21:202024/05/30 生活 兆豐金首季獲利再攀峰 高鐵利息補償金挹注手續費收入 00:092024/05/30 財經 知名避險基金斥25億美元投資德儀 促改善自由現金流 10:252024/05/29 財經 《科技》3G退役受災戶 新加坡無框行動將終止台灣業務 07:382024/05/29 財經 旅展超殺優惠一次看 台北國際觀光博覽會估湧30萬人 14:082024/05/31 生活 《光電股》奇偶通過現金減資案 產品發展鎖定雲端、AI應用 16:492024/05/31 財經 四技二專甄選一階篩選結果公布 通過率達89.2％ 10:552024/05/31 生活 《通網股》東典光電收購案告吹 收購方請求東鹼能履行義務 13:582024/05/28 財經 一銀租賃有第一金控支撐 中華信評：「twA＋／twA-1」評等、展望「穩定」 19:472024/05/29 財經 增資1億元 又有外資公募加碼大陸市場 12:242024/05/28 財經 證交所6／4審議威力晹股票上市案 19:302024/05/31 財經 陸千萬網紅拍片替打工人發聲 驚傳現實薪資「壓榨員工」 18:142024/05/28 娛樂 警察也鎮不住！北市第一「猛鬼大樓」要拆了 42年奪30命將走入歷史 11:082024/05/31 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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