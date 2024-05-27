由於日圓大貶，讓1月到3月外國入境旅客人數，較2019年同期暴增近4成，觀光地點從東京、大阪和京都等，擴大至金澤市等較不知名地區，從日本旅行社巨頭JTB、民宿網站Airbnb到零售商無印良品等，也隨旅客足跡擴大經營範圍。