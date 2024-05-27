日本│日圓大貶 首季外國入境旅客暴增 06:542024/05/27 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於日圓大貶，讓1月到3月外國入境旅客人數，較2019年同期暴增近4成，觀光地點從東京、大阪和京都等，擴大至金澤市等較不知名地區，從日本旅行社巨頭JTB、民宿網站Airbnb到零售商無印良品等，也隨旅客足跡擴大經營範圍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本│三菱商事持日本肯德基控股 凱雷通吃 日圓若升至144 日企獲利估損17億美元 《日股》海運強、晶片弱 日經走跌 #日圓 #大貶 #暴增 #入境旅客 #旅客人數 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 德意志銀行重返日圓市場 發行多期債券 22:392024/05/27 財經 日本政府證實了 4月底投入近10兆干預匯市 23:272024/05/31 國際 三因素看美元走勢 日圓走強潛力恐降低 20:462024/05/15 財經 不能再貶了！ 專家曝日圓合理匯價 示警外資快嚇跑 22:092024/05/13 財經 便宜日圓投資潮！前十大日股基金日圓級別 Q1申購破百億 18:132024/05/16 財經 日圓狂貶 台灣觀光業意外獲利！ 這群人為1事瘋來台 08:302024/06/02 財經 營建成本高漲 基隆捷運總經費暴增396億 上看1100億元 17:392024/05/15 政治 觀光客搭電車超愛做1事 日本人不忍了：是種霸凌 13:102024/05/15 生活 日本找不到人才...連當地人都想出走 致命關鍵曝光 05:002024/05/29 財經 憂心基隆捷運成錢坑 基市府：透過捷運基金支應 16:132024/05/21 政治 出口遜預期！日本4月貿易收支由盈轉虧 11:152024/05/22 財經 苗縣國中新生暴增24班 縣議員憂師資、校舍空間是否充裕 18:332024/05/21 寶島 日本第一男公關捐千萬日圓助花蓮賑災 真情發聲：對台灣報恩 22:452024/05/16 娛樂 日圓貶值 法人：不會影響日股多頭走勢 21:312024/05/16 財經 日證實砸10兆干預匯市創新高 無奈日圓仍是扶不起的阿斗 23:402024/06/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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