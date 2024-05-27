政府7月開始延長外匯交易時間，目前早上9點開盤下午3點半收盤，新制將把收盤時間延長至隔天凌晨2點，等於把交易時間從原先每天6個半小時延長為17個小時來配合國際匯市。銀行業正擴大軟硬體設施和人力來加強其競爭力。