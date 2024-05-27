韓國│外匯交易時間 7月起延長至17小時 06:542024/05/27 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政府7月開始延長外匯交易時間，目前早上9點開盤下午3點半收盤，新制將把收盤時間延長至隔天凌晨2點，等於把交易時間從原先每天6個半小時延長為17個小時來配合國際匯市。銀行業正擴大軟硬體設施和人力來加強其競爭力。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電股東會長達近15小時 通過每股配息4.758元 同一時間最多學校關門 4所私立大專校院7月底退場 晚上運動CP值最高 降心臟病、死亡風險 還穩血糖 #延長 #外匯交易 #時間 #小時 #韓國 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 外籍生留台時間放寬2年 覓職打工留台打拼 12:362024/06/02 社會 支撐油價 OPEC＋延長減產措施至2025年底 22:262024/06/02 財經 陳勢安豔陽下街頭開唱 合作韓國YouTuber吸引群眾圍觀 18:462024/05/31 娛樂 葉菜類買回家別直接冰 農糧署教4步驟保存更久 10:352024/06/01 生活 韓國大勢美食新竹SOGO登場 酥脆扁可頌、慶州10元麵包必吃 18:332024/06/02 生活 《通網股》中華電股東會超狂逾15小時 通過配息4.758元 12:072024/06/01 財經 飛東京「機票藏BUG」他懷疑數學有問題！內行揭真相 10:452024/05/31 生活 喊核四值得重啓！前廠長曝所需時間、金額：關鍵是領導人決心 10:202024/06/01 政治 惡劣氣候令新加坡港大擁堵 比疫情時更嚴重 22:262024/06/02 財經 韓國瑜與藍委餐敘內幕曝 傳盼暫緩推動「衝突性法案」 08:012024/06/02 政治 世界自行車日首支主題曲公開 嘉市逾5百人同騎 15:022024/06/01 寶島 韓國瑜熟悉笑容再現 黃揚明：仍會保持中立…但將抓穩「他們」 11:002024/06/02 政治 貼身守護韓國瑜 4天擋下不少攻擊 張嘉郡自爆「答應韓冰1件事」 12:122024/06/01 政治 范雲不甩韓國瑜管服儀「又雙標了」 黃揚明po她520穿搭：不意外 13:152024/06/02 政治 「自製冷氣」降溫超有感 正妹被冷到：風只有6度 09:122024/06/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。