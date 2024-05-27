以色列今(27日)空襲位在加薩南部拉法的難民營，造成至少35名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷，死亡人數可能還會增加。哈馬斯將這起襲擊描述為「大屠殺」，譴責如果沒有美國的支持，以色列就不會發動襲擊，要求美國為向以色列提供武器和資金援助負責。

根據路透社，據巴勒斯坦醫務人員稱，空襲造成難民營大火。倖存難民說：「空襲燒毀了帳篷，帳篷正在融化，人們的屍體也在融化」。巴勒斯坦紅新月會發言人表示，遇襲地點已被以色列指定為「人道主義地區」，死亡人數可能還會增加。

根據CNN，以色列軍方在一份聲明中聲稱，他們襲擊了拉法的一個營地，因有哈馬斯恐怖分子正在其中活動，以軍飛機使用精準彈藥打擊目標，攻擊事件對平民造成的傷害，目前正在審查。

這起空襲是在哈馬斯向以色列特拉維夫發射火箭彈後，以色列發動回擊。今天稍早，哈馬斯從加薩向特拉維夫發動火箭彈，為4個月以來首次有火箭彈射向以色列中部。以色列軍方表示，有八枚砲彈自拉法射入以色列境內，以色列的鐵穹防禦系統攔截了幾枚火箭彈。

國際法庭24日才頒令要求以色列立即停止在拉法的軍事行動。哈馬斯呼籲國際社會立即進行干預，並敦促迅速執行國際法院的裁決，命令以色列停止對拉法的攻勢。