2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日開展，今年包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）都將來台，鎖定的目標市場沒有其他，就是「AI PC」，也正式宣告，「AI PC」元年將正式啟動。

AI話題從生成式AI機器人ChatGPT在2022年11月問世後，就持續引爆AI旋風，到了2023年12月中，隨著晶片大廠英特爾（INTEL）推出NPU（神經網網路處處理器），台系電腦品牌廠也立馬推出首批搭載INTEL NPU的「AI PC」，基本以優化電腦使用模式為主，不過硬體到位了，軟體仍在等待微軟。

「蘋果在台北時間5月8日推出新款iPad，儘管價格依然貴得令人咋舌，但外界普遍認為，蘋果希望用新款iPad來跟AI PC對決。這個狀況就有一點像之前的MAC，蘋果透過自行設計的處理器、系統軟體等所推出的MAC，從原本專供設計人員使用的電腦，硬是從微軟手中拿下了10%的個人電腦市占率。」一位電腦品牌廠高層告訴CTWANT記者。

AI PC的定義是甚麼？「硬體廠英特爾認為，有了NPU的電腦，加上搭配CPU（中央處理器）跟GPU（圖形處理器），能夠滿足AI應用需求就算是；軟體廠微軟則直接定義，要滿足算力需求的才算，軟硬體廠商都有不同的定義。」

華碩發表旗下首款AI筆電ASUS Vivobook S 15 (S5507)，右為共同執行長許先越、左為華碩全球區產品行銷經理Kevin Wang。（圖／華碩提供）

台灣筆電品牌廠對AI PC也給了不同定義。宏碁（2353）董事長陳俊聖之前指出，「AI PC的定義不一，但宏碁認為，生成式AI將PC使用『從search（搜尋）轉為ask（發問）』的行為模式改變才是重點，現在硬體方面，廠商各有規劃，接下來就是等軟體跟上。」

華碩對於AI PC看法相當樂觀，13日的法說會上，華碩共同執行長許先越以網際網路（Internet）出現掀起PC產業一波龐大銷售潮來形容，AI PC將是PC發明以來一個非常重大的變革。另一位共同執行長胡書賓也認為，AI PC將會成為個人的隨身助理一樣，因為能夠在PC端執行一定程度的AI工作，幫助PC使用者提升工作效率及使用體驗，會成為非常優秀的個人助手。

微軟在5月20日發布AI PC「Copilot+PC」，並採用高通（Qualcomm）的晶片。法人指出，微軟的目標很明顯，就是要展現生成式AI將對一般個人電腦帶來革命性的改變，尤其跟高通的軟硬組合，也改變了以往的「WinTel」，儘管包括英特爾及超微也會推出符合算力要求的中央處理器，但也代表在AI時代，是一個人人有機會的新局面。

一天後，也就是5月21日，華碩舉行「Next Level AI Incredible」線上發表會，推出搭載高通驍龍X ELITE處理器的筆電vivoBook S15，包括高通跟微軟都會參加。「華碩這次推出的AI PC應該就是接下來AI PC的產業規格，一場改變電腦發展史的變化即將發生。」該電腦廠高層說。

蘋果（Apple）在5月中發表新款iPad，號稱將取代筆電。（圖／翻攝自apple YT）

這一波AI PC新浪潮，風風火火打開來，AI霸主輝達（Nvidia）能否分到一杯羹？「耗能將是關鍵，高通用在AI PC的處理器，宣稱其電池續航力可以讓使用者從台北飛到洛杉磯的航程中正常使用，換言之，可以使用AI運算10多個小時。而輝達的GPU處理器耗能是一個關鍵，加上GPU還需要CPU來協同處理，光靠輝達本身應該很難競爭，如果跟其他IC設計廠合作推出更節能的處理器，才有機會一搏。」該電腦廠主管分析。

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