AI PC真的來了！法人指出，其中下游品牌廠宏碁（2353）、華碩（2357）將是主要受惠者，上游廠商部分，則是台積電（2330）、聯發科（2454），尤其聯發科更被市場點名將會與輝達（Nvidia）合作推出ARM架構的處理器，都值得注意！

近期筆電品牌廠雙A股價已開始反映AI PC效應，5月21日華碩發表全新AI PC後，宏碁股價從48元最高來到58元，華碩雖然短線已先行起漲，但股價最高也來到535元。

宏碁發表發表首款Copilot+ PC：Swift 14 AI筆記型電腦。圖為董事長陳俊聖。（圖／翻攝自宏碁官網）

分析師謝明哲表示，華碩21日發表的vivoBook S15，就是首款搭載高通驍龍X ELITE處理器的AI PC，這款處理器也是採用ARM架構，一方面具有高性能AI加速功能，同時也延長電池續航力。而聯發科其實在2021年就開始跟輝達合作，2023年推出了一款車用晶片。

蘋果發表新iPad後，謝明哲分析，AI要普及就是要落地到終端裝置，PC也好或者是手機也好，尤其是手機，市場應該會更大，畢竟使用者可能不會每天帶著PC跑來跑去，但是一定會帶著手機。

大摩也在近期發布一本多達52頁的AI PC報告，並指出高通、輝達、聯發科將會推出更多的整合節能晶片，而AI PC普及率將會明顯成長，預估今年約8%，2025年到30%，2026年到50%。

除了品牌廠將受惠AI PC換機持潮外，法人也看好代工廠和碩亦將受惠。（圖／報系資料）

分析師李冠欽解讀大摩報告指出，今年台北國際電腦展上，包括微軟、ARM還有高通、輝達、聯發科都會秀出更多的新產品，其中觀察指標是台積電跟聯發科，台積電在CPU的代工市佔率將是最大優勢，聯發科則是有機會跟著高通路線走。

代工廠指標股則有和碩（4938）及鴻海（2317），其中和碩接下來也會有AI PC的新品上市，以及人工智慧伺服器，和碩也與輝達合作，將推出PEGA AI，加上AOI（光學檢測），就可以大幅提高精準度。

鴻海從上游伺服器到下游終端裝置都有代工，謝明哲指出，鴻海自然也是受惠廠商，從股價角度來看，鴻海從100元附近衝上170元，看起來漲了7成，股價漲多了多多少少都會出現震盪震盪，但相較於廣達（2382）、緯創（3231）去年以倍數計算的漲幅還好，從中長期來看，多方架構並沒有改變。

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