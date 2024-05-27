殉職消防員李詠真。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

殉職消防員周立鑫。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

竹市住宅大樓火警！2勇消「第2度衝火場」遇劫殉職 高虹安趕赴醫院慰問家屬 @ChinaTimes

新竹市消防局金山分隊兩名消防隊員李詠真、周立鑫26日深夜執行東區慈雲路大樓火警灌救，到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡不幸於今天凌晨殉職。

新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚，無子，弟弟也在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。