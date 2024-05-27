新竹市消防局金山分隊兩名消防隊員李詠真、周立鑫26日深夜執行東區慈雲路大樓火警灌救，到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡不幸於今天凌晨殉職。
新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚，無子，弟弟也在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。
新竹市消防局金山分隊兩名消防隊員李詠真、周立鑫26日深夜執行東區慈雲路大樓火警灌救，到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡不幸於今天凌晨殉職。
新竹市消防局指出，李詠真今年39歲，警專22期，年資19年，已婚，無子，弟弟也在高雄市消防局服務。周立鑫34歲，警專27期，年資14年，未婚。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。