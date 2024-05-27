新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫執行搜索任務時，疑似因為「氣瓶耗盡」殉職不幸殉職。消防局公布3小時事發經過。

26日22時55分，接獲報案後派員趕赴現場，到場發現管道間電纜燃燒，產生大量濃煙，立即出動2條水線灌救。

23時35分，火勢獲得控制，現場消防員進行殘火處理。

23時50分，因大樓停電，還有民眾困在建築內，李詠真及周立鑫再次進入現場執行人命搜索任務。

今0時15分，消防局收到求救訊號，立即派人員入室搜索。

0時55分，隊員在2樓至3樓的樓梯間發現李詠真與周立鑫，2人已經倒臥不起。搶救人員立即給予2人施予CPR急救。

1時10分，將李詠真與周立鑫救出後，立即送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救。

1時46分、1時55分，李詠真與周立鑫分別被宣告急救無效。

2名打火英雄在救火過程中殉職。消防局臉書更換黑白大頭貼，點起一根蠟燭，還有一個「慟」字。網友留言，「一路好走，家屬請節哀」、「感謝所有的消防人員，辛苦了」、「感謝您，任務完成，回家了」、「任務結束」。