日本政府巨額補助、媒體大肆報導，加上台積電祭出高薪搶人才，都讓熊本廠成為日本高材生心目中的熱門就業選項。曾經建議學生可以考慮到聯發科工作的東京大學教授竹內健近日卻發文感嘆，甚至連他自己實驗室的學生，都去應徵台積電的工作了。

台積電落腳日本熊本，一廠已在今年2月開幕，熊本二廠也即將在今年底開始動工，而4月剛上任的熊本縣新知事木村敬已經表態，將全力爭取台積電興建熊本三廠，目標是將熊本打造成媲美台灣竹科的科技重鎮。

但是在東京大學工學系研究科教授竹內健看來，東大生如果想要到台積電上班，就應該選擇到台灣總部（新竹），因為台灣總公司才掌握核心技術。

儘管竹內健4月就曾呼籲東大生應該直接進入台灣廠挑戰，但他24日在社群平台X（前身為推特）上發文披露，東京大學許多優秀學生，包括他自己實驗室的學生都去了台積電熊本廠。

竹內健曾建議，想去外商半導體公司工作的學生，也可以考慮聯發科，但學生似乎仍是對台積電情有獨鍾。竹內健在最新發文中表示，「凡是對自己有信心的優秀學生，都會想要從事最先進技術的工作，即使是在不太了解的外資機構」。