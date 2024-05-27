蕭世嘉指出，育世博旗下兩大技術平台為抗體細胞連結（ACC）與 有γδ2T 細胞的免疫細胞，ACC技術來自諾貝爾獎得主Carolyn Ber tozzi在點擊化學的成果，其點擊化學技術是「化學魔鬼沾」，優勢 在於可再現性高，將免疫細胞裝上導彈，是一種次世代T細胞銜接體（T-cell engager）技術，可強化細胞新藥功能性。

育世博的ACE1831一期臨床試驗，日前已首度公布最低劑量組別的初步數據。結果顯示，5位非何杰金氏淋巴瘤的受試者中，除了一位未完成所有療程外，其餘四位受試者三位疾病穩定（stable disease, SD），一位完全緩解（complete response, CR）。

這五位受試者皆為一線藥物Rituximab及其他標準二線治療後復發的病患，多位接受過超過五線藥物治療。四位完成療程的受試者中，有三位更是接受過CAR-T治療後復發，包含治療反應為CR的受試者。

從療效耐久性來看，四位受試者中一位（SD）目前治療一個月疾病無惡化（no disease progression），其餘三位三個月疾病無惡化（no disease progression），顯示病患腫瘤沒有變大且無新生成的腫瘤。

此外，在安全性及耐受性方面，也未發生ACE1831相關的細胞激素釋放症候群（CRS）或急性移植物抗宿主疾病（GvHD）。藥物動力學方面可以偵測到ACE1831在病人體中存在21-28天，並且有B細胞清除的功效。

蕭世嘉說，此臨床試驗證實ACE1831初步呈現安全性的數據，且能在病人體內存在21-28天，也能在CAR-T治療後復發的病人看到初步反應。這是ACC平台的初步的驗證結果，展現ACE1831在自體免疫疾病應用的潛力，育世博正積極推進自體免疫疾病的臨床試驗申請。

育世博目前已有HER2實體腫瘤、血液癌症與EGFR實體腫瘤在內的細胞新藥之IND獲准進入人體臨床試驗，進度最快的血液癌症收案已收案5人，HER2實體腫瘤則已收案8位， 甫獲准的EGFR實體腫瘤也會很快啟動收案。