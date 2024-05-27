紅人主場天候不佳，比賽中斷1個小時。（美聯社）

洛杉磯道奇吞下5連敗，27日紅人主場天候不佳，道奇在雨中遭到橫掃，這是他們今年首次3戰全敗的系列賽。先發投手山本由伸5局失4分吞第2敗，打線完全沒幫忙，紅人終場4比1獲勝。大谷翔平4打數1安打，他的腿傷好轉可以稍微衝刺，而且道奇也是靠他才打破鴨蛋。

道奇33勝22負仍是國西龍頭，領先巨人5.5場勝差。有道奇球迷在網路留言說：「最近的比賽真是慘不忍睹，大谷可能以為自己還在天使隊。」總教練羅伯茲（Dave Roberts）說他不擔心大谷前幾天被牽制球砸中的腿傷，那只會暫時限制大谷的盜壘，但還是可以指望他的長打。

山本由伸被敲6支安打，有5支只是一壘打，但集中起來傷害也不小，紅人第3局敲出4支一壘打，加上盜壘與四壞保送灌進4分。印迪亞（Jonathan India）在滿壘時安打撈回兩分，接著盜二壘得逞，馬提尼（Nick Martini）安打再撈兩分。

比賽因雷雨中斷1個多小時，道奇打線9局下終於打破鴨蛋，大谷翔平擊出一壘方向強襲球，擊球初速113.5英里（時速182.6公里），紅人一壘手史提爾（Spencer Steer）措手不及，大谷安打上壘。紅人守備鬆懈又被大谷趁機溜到二壘（不算盜壘），弗里曼（Freddie Freeman）適時二壘打送回大谷，道奇躲過完封。