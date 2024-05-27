總統賴清德520就職後，中共隨即展開「聯合利劍-2024A」軍演兩天，日前剛結束。前空軍副司令張延廷表示，現在已經進入「滾水煮青蛙」模式。他判斷，將來第二階段「聯合利劍演習-2024B」，可能實兵實彈，恐使用導彈、火箭砲、無人機。

張延廷26日在《下班瀚你聊》節目中表示，現在從「溫水煮青蛙」模式已經進入「滾水煮青蛙」模式，因為台灣對中共軍演已經習以為常，就算打過來也不怕。不怕有兩種：一種是我們夠大不怕；另外一種就是，反正無所謂了，好像中共來統治，對我們生活好像也不會差異太大，有人已經有這樣的想法。

張延廷接著表示，這一次圍台軍演應是A、B、C，他判斷，將來第二階段「聯合利劍演習-2024B」，會是實兵實彈，可能會使用導彈、火箭砲、無人機。

張延廷點出，中共有一機三彈，一機是無人機，三彈是火箭彈、巡弋飛彈、導彈，未來中共還可能執行2024C「複雜電磁環境下作戰」軍演。