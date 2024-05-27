桃園蘆竹一間老牌汽機車零件製造公司的移工宿舍，今天（27日）凌晨近4點慘遭祝融，消防員到場鐵皮屋已全面燃燒，緊急疏散32名移工，一度因少一人而要入室救援，所幸該移工外出不在，所有人都順利逃生，僅36歲阮姓移工救火時不慎燒傷手，預防性送醫，火勢約1小時控制，目前殘火處理中。

起火的工廠位於蘆竹區南山路二段，創立於1975年，生產汽車和摩托車的橡膠零件產品，業界頗負盛名，工廠1、2樓是廠房，3樓鐵皮屋是移工宿舍隔間，今晨慘遭祝融，警報大響，警衛和移工驚醒，連忙在疑似起火點的變電箱處滅火，但火勢一發不可收拾，連忙通報桃園市消防局。

桃園蘆竹一間老牌汽機車零件製造公司的移工宿舍今凌晨近4點發生大火。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局3時42分獲報，共派出消防人員87名、消防車33輛、救護車4輛到場救援，3樓已陷入火海，火舌不斷從窗戶竄出，因該工廠1樓工作區存放大量危險物品，消防員不敢大意，立刻會同工作人員協助疏散睡夢中的移工，一度少一人，所幸該員工後來聯繫上是外出，32名員工全順利逃生。

桃園蘆竹一間老牌汽機車零件製造公司的移工宿舍今凌晨近4點發生大火。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

其中36歲阮姓移工因初期救火時不慎遭煙嗆，意識清楚，安全起見仍由蘆竹分隊救護車送林口長庚醫院預防性治療。火勢在4時44分控制、5時15分撲滅，3樓宿舍的寢具及橡膠原料遭燒毀，燃燒面積約100平方公尺，目前警消仍在現場殘火處理，因該宿舍隔間多，消防員持續逐間確認安全。