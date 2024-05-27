對於「仙劍」、「軒轅劍」IP陸續處分，涂俊光直接表明，2014/1/14號接掌大宇資的時候後，「軒轅劍3」跟「天之痕」、「仙劍」、「仙劍五」，那是快20年前的事了，當時就沒有看過什麼雙劍榮景，沒有經歷過雙劍遊戲發行的粉絲期待。他直接問玩家，最近幾年大宇資自研的遊戲好玩嗎？6年研發費用超過8.5億有沒有感動到玩家？有沒有做出令人感動的遊戲？如果沒有，那研發部門需不需要改組？

涂俊光也以「女鬼橋」做為例子，「女鬼一」的開發經費是不到2500萬，賣出超過15萬套；「女鬼二」預算提高到4200萬，可以看到作品比第一代好很多，銷量也比一代好。而6年8.5億的研發，女鬼橋0.25億，其他的8億？就是花在所謂的情懷遊戲、老IP重建、續作開發，但終究做不出成績。現在將團隊獨立出來做出有創意或細分領域的遊戲，做出「女鬼橋」、「咒」等遊戲，用寶萊屋的預算嘗試新品，等達到市場預期時再投入更多做出更好的產品。

他指出，大宇資並沒有放棄遊戲，還想做遊戲，新任總經理也是遊戲人。整個大宇資從2014年進來時候2-3億元的營收到今年要突破50億元的營收，2023年遊戲佔不到15％，如果只算研發產品及授權收入只佔4.8％，今年剩下2.3％。但研發費用每年超過1億，造成5年虧5億。面對集團在台灣超過500名員工要生活，就必須做出改變，如果不改變，大宇資房子賣掉租回還繳不出房租、發不出薪水的歷史恐怕重演一次。

現在大宇資在全球20幾個國家發行遊戲，東南亞的SNK全明星也可以去玩看看，不要去磨滅新的員工對遊戲的熱誠與創意。最後，他說，如果可以還是要做一個有夢想，有熱血的遊戲人。