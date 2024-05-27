大陸日前在台灣周邊舉行「聯合利劍-2024A」軍演，引起全台關注，對此，空軍前副司令張延廷研判，大陸接下來可能會進行電子戰演練，他並提醒，俄羅斯可能已將自己在歐洲收集到的美軍裝備電子頻譜送給大陸，而台灣都是跟美國買裝備，若大陸真的掌握到這些頻譜、參數，這些問題都是挑戰，台灣要看清楚，才知道怎麼應對。

張延廷在昨（26）日播出的網路節目《下班瀚你聊》判斷，接下來可能還會有「利劍B、C」演習，其中，B演習可能會動用飛彈、火箭砲、無人機，C演習則會是「複雜電子環境下作戰」。

張延廷接著說，大陸給了俄國很多裝備，所以俄國總統普丁連任後的首個出訪地是北京，並可能送了大陸一份大禮，即自身在歐洲收集到的電磁頻譜、愛國者等飛彈的參數，「參數最寶貴！」他指出，普丁對大陸國家主席習近平講過，支持兩岸統一、一個中國，而在這句話的背後，最可能送的禮物是俄烏戰爭中的電磁紀錄，因為他們不可能送武器裝備，在航太領域上，大陸的技術又更為強大。

「這個軍事合作不得了」，張延廷續指，萬一大陸真的拿到俄國給予的電子頻譜，美國就要很謹慎了，因為萬一它在第一、二島鏈的裝備都被大陸摸清楚，恐就要耗費巨資更換所有裝備的頻譜。張延廷也提醒，台灣都是跟美國買裝備，若大陸真的掌握到這些頻譜、參數，這些問題都是挑戰，台灣要看清楚，才知道怎麼應對。