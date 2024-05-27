世界健身-KY此次股東會亦完成1席獨董補選，達成至少包括1席女性董事目標。新任獨董王詩婷為光田綜合醫院副執行長、仁馨樂活園區執行長，亦為台灣首位拿到世界六大馬拉松獎牌的女性，將有助公司在運動健身市場中整合前瞻科技、精準鎖定銀髮健身。

世界健身-KY 2023年合併營收94.28億元、年增6.38％，稅後淨利3.49億元、年增達15.05％，雙創歷史次高，每股盈餘3.5元。2024年首季合併營收23.35億元，季減2.94％、年增5.71％，稅後淨利0.94億元，季減10.29％、年減2.59％，每股盈餘0.86元。

展望後市，世界健身-KY董事長柯約翰認為，隨著夏日及巴黎奧運到來鼓舞運動風氣，將有助拉抬健身產業營收成長。公司持續專注展店擴點、零售整合及提供會員數位科技服務，今年目標新展12家店。

世界健身-KY首季開出苗栗頭份、新竹光復、台北站前等3處據點，第二、三季將有高雄左營、高雄楠梓和台北景美等新據點開始預售和營業。公司預期，會員招募的業績動能不僅直接貢獻會籍收益、也會帶動私人教練課程購買。

同時，世界健身-KY拓展零售業務，零售部門World Gym Shop目標年底布局達全台20家，在健身房營運成本較固定的控制下，樂見同店營收（SSS）和獲利持續成長，對下半年營收表現樂觀看待，而海外市場亦有多個標的評估和布局意向。