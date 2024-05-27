泰碩24日股東會全面改選董事，信音集團推舉的董事名單全數當選，正式取代原董事長余清松家族掌握泰碩經營權，彭朋煌也針對泰碩組織架構、產品布局、全球化擬訂新策略，希望能強化泰碩競爭力。

彭朋煌表示，過去泰碩營運與工廠管理權責歸屬較不明確，未來將推行BU制，由總經理梁竣興負責管理3個BU及兩岸所有廠區，希望能提升整體營運效率；在產品部分，雖然泰碩有連接器與散熱兩大產品，但泰碩由熱管起家，之後切入散熱模組，散熱一直是公司營運主軸，佔營收比重達80%，未來將持續聚焦在散熱領域；泰碩也會努力從過去以大中華地區客戶為主朝全球佈局，積極拓展美國等地區客戶。

未來產品聚焦在散熱領域，除現有的NB、基站等終端應用，在即將起發的AI伺服器與液冷散熱，泰碩亦不會缺席，彭朋煌表示，泰碩在伺服器與液冷散熱已經佈局很多年，水冷板兩年前開始出貨給浪潮的抖音，今年底還會推出CDU，健全散熱產品線，預估今年液冷散熱產品出貨及營收可望較去年倍數成長；在客戶方面，目前伺服器客戶以大陸品牌客戶為主，包括中興、浪潮、烽火通信、曙光等，未來我們將與台灣伺服器組裝廠合作開發AI伺服器相關散熱產品，搶攻除了北美CSP(雲端伺服器)廠以外的北美品牌廠白牌伺服器訂單。

泰碩今年第1季稅後盈餘為6771萬元，每股盈餘為0.77元，累計前4月合併營收為11.92億元，年增12.13%，其中伺服器產品營收佔比約21%，彭朋煌表示，公司目標是兩年內伺服器散熱產品佔營收比重能達30%到40%。

在車用部分，目前泰碩主要客戶為比亞迪為理想汽車，今年前4月營收佔比約15%到16%，雖然大陸車市內捲嚴重，彭朋煌表示，公司兩大車用客戶都是賺錢公司，泰碩會持續耕耘車用領域。

展望未來，彭朋煌表示，今年營運有望逐季成長，雖然近期銅價大漲對產品成本有影響，但今年獲利一定會比去年好。

為因應地緣政治，泰碩除現有大陸廠區，也規畫赴泰國設廠，彭朋煌表示，今年下半年將在泰國以先租後買方式設廠，新廠將以生產伺服器散熱產品為主。