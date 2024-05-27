台灣有不少經典的零食，一名大陸女子最近愛上義美食品出產的「杏仁巧克力酥片」，她吃完一包又接著一包，直呼又發現一款不錯的台灣零食，圖文掀起台、陸網友關注，大陸網友給杏仁巧克力酥片高度評價，台灣網友則說，該款是經典不敗的零食之一，至少已流行40年。

原PO於《小紅書》指出，又發現一款不錯的台灣零食「杏仁巧克力酥片」，一包約台幣20元，口感很像燕麥，好吃又有飽足感。

原PO將吃剩的包裝袋傳上網，掀起關注，一票大陸網友皆表示，該款零食味道很讚，由於在大陸的各大超市等通路買不到，只能上網找代購，但費用都超級高，有機會到台灣就會大量掃。

留言中也有不少台灣人讚原PO懂吃，指杏仁巧克力酥片是經典不敗的零食之一，許多人從小吃到大，有男網友表示，該款零食至少流行40年，從他學生時期吃到現在都已為人父，也會買給小孩吃，但也有人提醒一小包熱量就超高，建議別一次吃太多。