今起雨連炸7天！氣象專家吳德榮表示，今天水氣增多，偶有陣雨，午後有較大雨勢，明天鋒面南下，全台有雷雨及中小尺度對流發展，注意強降雨，周三至周五鋒面滯留巴士海峽，有午後雷雨，南部有較大雨勢。周六、日鋒面通過台灣，各地持續有雷雨。同時颱風「艾維尼」逐漸增強中，美軍（JTWC）模式預測達強烈颱風，但不侵台。

吳德榮在「三立準氣象 老大洩天機」專欄指出，今日水氣增多、仍偏熱；大氣趨不穩定，偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。今天北部氣溫22～33度，中部22～34度，南部22～35度，東部21～34度。

吳德榮說，明（28日）鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍劇烈天氣，如：雷擊、強風、瞬間大雨等。周三至周五（29～31日）鋒面滯留在巴士海峽，各地大致多雲、午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，周四、五水氣略北移，南台灣有局部陣雨或雷雨的機率，偶有局部較大雨勢，應注意。接著周六、周日（1、2日）鋒面調整至台灣，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨，注意「小範圍強對流」的發展。

颱風方面，吳德榮表示，「艾維尼」颱風逐漸增強中，中央氣象署及日本（JMA）預測僅增強至中颱下限，而美軍（JTWC）則預測達強烈颱風。各國預測行徑與最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬類似，在呂宋島東方海面，向東北逐漸加速遠離，不侵台。