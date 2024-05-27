群眾包圍立院賴清德喊挺 柯志恩揭「一關鍵」：不是很好徵兆 @ChinaTimes

國會改革法案引發朝野激烈對立，立法院外更聚集民眾抗議黑箱作業，總統賴清德臉書發文則提及，展現公民社會的力量，並感謝站出來的每一位朋友。對此，國民黨立委柯志恩昨（26日）坦言，期許賴總統發言應該調和鼎鼐，不是好像站在立法院外的都是民意，院內的都是毀憲亂政，這對未來任何法案要出的了立法院，都不是很好徵兆。

柯志恩在《TVBS戰情室》中指出，完全尊重在立法院會外的民意，可是以總統高度來說，應該解決國會三黨不過半對爭議法案的處理方式，應該看清楚未來，民進黨總召柯建銘講「照這樣下去立法院永無明日」，對此她也認同，照現在的溝通模式絕對會如此。

柯志恩並說，結果賴清德不考慮讓大家有更理性方法，反而用他所認知的民意，但國民黨這邊也有我們的民意，從頭到尾鎖定透過更多權力監督，可以給更多權限，讓以前爭議案子查得更清楚，且司法法制委員會是三黨總召都在的地方，2月20日到5月17日，難道都是沒討論送出去嗎?三黨重兵都在法制委員會。

最後，柯志恩期許賴清德發言應該調和鼎鼐，做友善溝通，不是好像站在立法院外的都是民意，院內的都是毀憲亂政，這對未來任何法案要出的了立法院，都不是很好徵兆。