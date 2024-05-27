新竹市東區金山街一棟住宅集合大樓，26日深夜22時55分許發生地下室火警，現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫疑似在進行人員疏散時，空氣瓶耗盡倒臥樓梯間不幸殉職。據了解，由於現場火勢並不大，但濃煙不斷且現場停電，2名勇消在疏散第一批人員後，聽聞現場還有住戶受困，又衝入火場搜尋，未料卻愈死劫。

據了解，李員、周員低一次進入火場時，先協助疏散20餘人，接著聽聞還有人受困，又再次進入大樓執行第二次搜索，卻因為指揮所發現求救訊號，經無線電呼叫後遲遲毫無動靜，於是派遣其餘同仁進入搜救，才發現2人疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間。

經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人不幸於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。

根據消防局公布時序表，昨晚23時50分，因大樓停電，疑似還有民眾困在建築內，李詠真及周立鑫再次進入現場執行人命搜索任務。在0時15分時收到求救訊號，立即派人員入室搜索。

0時55分，隊員在2樓至3樓的樓梯間發現李詠真與周立鑫，2人已經倒臥不起。搶救人員立即給予2人施予CPR急救。1時10分，將李詠真與周立鑫救出後，立即送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救。1時46分、1時55分，李詠真與周立鑫分別被宣告急救無效。目前兩人意外原因，正由消防局調查中。