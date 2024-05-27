大陸央視日前發文，內容強調「反台獨」，不少台灣藝人包括侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、楊丞琳、蕭敬騰等都相繼轉發，引起關注。大陸網友更是總動員，要求其他台灣藝人表態。當中人在韓國宣傳電影的許光漢，就在活動中遭到大陸粉絲踩場，喊著要他轉發央視微博。他只有揮手用韓語向其他的場內粉絲說謝謝，就快步離開。

整個過程被記錄下來發布在微博，影片中，許光漢是在韓國宣傳日本電影《青春18x2 通往有你的旅程》。當活動接近尾聲，許光漢與女主角清原果耶準備離場，正用韓文對粉絲說謝謝並道別時，突然有大陸粉絲對著台上大喊：「許光漢轉發央視微博！」讓許光漢有些錯愕，但仍是保持笑容向粉絲揮手致意。

其實這並非大陸粉絲第一次要求台灣藝人表態，甚至網路上有人製作表格一一稽查。其中亞洲天王周杰倫因為沒有微博，原本成功躲過一劫，不過他在IG寫下「勿擾模式啟動」，卻挑動大陸網友的敏感神經，認為這就是周杰倫表達出來的態度。

周杰倫日前在社群表示，啟動「勿擾模式」。（圖／翻攝自周杰倫IG）

另外同樣沒有微博及臉書帳號的男星霍建華，也被第一個點名，直言未表態就別去賺錢。而事實上，霍建華是早在2018年時就對外宣布關閉社群帳號，表示「從今以後，只想用最純粹的方式（影視作品）和大家交流」。