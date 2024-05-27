樂意傳播公司主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲之代理，董事長為梁敏永，推薦證券商係元富證券及華南永昌證券，申請時資本額1.45億元，樂意傳播112年合併營業收入為5.79億元，稅後淨利為8629萬元，每股盈餘為5.86元，今年第1季稅後盈餘為2029萬元，每股盈餘為1.4元，累計前4月合併營收為1.98億元，年減6.12%。

竹陞公司主係從事高科技產業製程設備之數據採集系統及智能自動化系統之研發、生產及銷售，董事長為方泰又，推薦證券商係群益金鼎證券及國票證券，申請時資本額2億293萬元；竹陞公司112年合併營業收入為2億5525萬9000元，稅後淨利為4986萬4000元，每股盈餘為2.5元；113年第1季稅後盈餘為1763萬4000元，每股盈餘為0.86元，累計前4月合併營收為1.07億元，年增18.38%。

萬達寵物公司主係從事寵物食品及用品之銷售及寵物美容服務，董事長為陳樂維，推薦證券商係福邦證券、富邦證券及凱基證券，申請時資本額3億9900萬元；萬達寵物公司112年合併營業收入為25億4370萬6000元，歸屬於母公司業主稅後淨利為8307萬5000元，每股盈餘為2.13元；113年第1季歸屬於母公司業主稅後淨利為3689萬4000元，每股盈餘為0.92元，累計前4月合併營收為9.38億元，年增13.93%。