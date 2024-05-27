國軍持續推動「國艦國造」計畫，強化自身實力，而在近日傳出，海軍即將重啟「新一代飛彈巡防艦」計畫，該艦噸位將放大至6000噸，並可能裝備美製AN/SPY-7雷達。

根據《自由時報》25日報導，「新一代飛彈巡防艦」計畫命運多舛，海軍過去期望能在4500噸構型之下，達到6000噸級以上軍艦的戰力，並規劃為其安裝被動式艦載相列雷達，然而，海軍後續多次更改設計，導致本案中止，預算挪作2艘輕型巡防艦使用。

但報導提到，「新一代飛彈巡防艦」計畫並未消失，「新一代飛彈巡防艦」的案子並未消失，軍方人員進行多次內部檢討後，決定重啟該計畫，並已於去年4月就已公告進行合約設計技術服務案詢商，並特別註明預計在明年執行合約設計工作。

報導指出，「新一代飛彈巡防艦」預計在2025年完成合約設計丶2026年招標建造原型艦，此外，有政府高層透露，「新一代飛彈巡防艦」的噸位，將調高至6000噸以上，艦上配備的相列雷達採取主動式，並優先採用國造華陽垂直發射系統，配備國造海弓三飛彈，承擔艦隊防空及區域飛彈攔截的任務。