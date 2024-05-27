現代人會使用眼藥水緩解眼睛酸澀感，但日本眼藥水樂敦製藥廠商表示，最好不要在睡前點眼藥水，因睡覺時間眼睛分泌的淚水較少，會使藥水在眼睛內長時間停留，長期下來可能會造成傷害，最好的做法是點眼藥水後，至少要等5～10分鐘再入睡。

據日媒《grape》報導，樂敦製藥株式會社在官網指出，很多人誤以為睡前點眼藥水，可在夜間睡眠時間保養眼睛，但事實上，睡覺時間不會眨眼，分泌的淚水會大幅減少，眼淚流出的量會降低，若在睡前滴眼藥水，會導致藥水在眼睛內停留較長的時間，會造成潛在的傷害。

樂敦建議，有睡前點眼藥水的需求，點完至少要等5～10分鐘，讓眼球吸收眼藥水再入睡，如果需要在短時間內點兩種不同的眼藥水，最好要間隔5分鐘再點另一罐；若是兩種以上的眼藥膏，間隔時間為10分鐘；如果是眼藥水和藥膏都有的情況下，先藥水後藥膏，且要間隔5～10分鐘為佳。