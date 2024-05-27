被稱做「台灣第一狗仔」的葛斯齊，昨(26日)開直播談賀軍翔遭控涉嫌妨害性自主的案件。沒想到話鋒一轉，他直接在鏡頭前跟某男藝人撂下狠話：「2026年如果你沒有被挖出來，我一定會出來爆料」。

葛斯齊曾表示自己握有某藝人的毀滅性證據，公開後足以讓對方Game Over，而且那個人比黃子佼還過分，現在卻還是過得好好的。而這回他直播，儘管依舊沒有公布對方姓名，不過他指出國師唐綺陽曾預言「ME TOO」風波會延燒到2026年，因此葛斯齊直接在鏡頭前向該藝人放話：「很髒的那位男藝人，2026年如果你沒有被挖出來的話，我會主動出來爆料」，強調絕對會公開手上握有的所有證據，像是圖片、對話紀錄等，讓所有人都知道對方犯下的所有罪行。

葛斯齊持續在鏡頭前喊話，只見他語重心長表示已經給了一年多的時間，卻始終未見當事者出面道歉或坦承犯下的罪行，認為對方真的是「皮皮的」；如果情況依舊如此，只要等2026年一到，絕對會把這些人都剷除掉。

葛斯齊指出該藝人若未出面坦承犯行，2026年會主動公開證據。（圖／葛斯齊 臉書）

另外葛斯齊提及賀軍翔遭控涉妨害性自主的案件，還原當天情況，他指出女荷官想認識賀軍翔，便主動下樓敬酒，當時喝醉的賀軍翔因此被叫醒，過程中只有短短的5分鐘，倘若要構成「妨害性自主」，似乎不太合理。此外，兩人位在有吧檯的公開場合，加上女荷官在早上11點和男客人有說有笑離開，也沒有直接去派出所報案，強調這件事情有太多疑點。

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