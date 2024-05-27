俗話說肝若好，人生是彩色的，肝若不好，人生是黑白的。胸腔暨重症醫師黃軒表示，一個人肝臟若不好，確實可從皮膚或眼白變黃、身上蜘蛛痣變多、肚子變大、手掌變粗紅等4處外觀改變來看出端倪，若有符合上述症狀，建議及早就醫。

黃軒在臉書粉專PO文，指他常會在急診室觀察進來的病人，從病人一進來的長相特徵、步態，來評估病人肝臟是否出現問題，以下為肝臟不好時，可能出現的4種外觀變化，提醒大家多注意身體，肝不好的微細變化。

■皮膚與眼白顏色變黃：肝功能出現問題時，處理膽红素的能力可能下降，而膽红素，是一種由血液中的舊紅血球分解而來的黃色物質。當膽红素在血液中積累到一定程度時，會開始沉積在皮膚和眼睛的白色部分，導致皮膚和眼睛呈現出黃色或棕色。

當皮膚和眼睛的白色部分（鞏膜）開始呈現黃色，血液中的總膽紅素數值超過 3 mg/dL，這是黃疸現象典型表現，而當肌膚呈現出黃色或棕色，也是因肝臟無法有效清除體內的銅和其他重金屬，這些金屬累積可能會導致皮膚色素沉著。

此外，當肝臟功能下降，人體的酪氨酸酶活性也會增加，這是形成黑色素的必要催化酶，繼而導致皮膚色素沉著，看起來深深黃黃的。

■蜘蛛痣變多了：蜘蛛痣或稱為蜘蛛狀的血管瘤，通常是一個小的紅點，周圍有許多小血管從中心向外放射，形狀類似蜘蛛的腿，這些痣主要出現在上半身，尤其是臉部、頸部和軀幹上。

當壓著蜘蛛痣的中心點時，蜘蛛痣會暫時消失，一旦放開，蜘蛛痣又會迅速恢復原來的形狀。

為何會有蜘蛛痣？那是由於肝臟功能不佳時，無法有效地分解雌激素，導致身體內的雌激素升高，未被分解的雌激素，會刺激皮膚下的小動脈擴張，形成蜘蛛痣的網狀。

■肚子大大、四肢腫腫的：肝臟是人體合成白蛋白的主要器官，當肝功能受損，合成白蛋白的能力會下降。白蛋白是維持血液中的膠體滲透壓的關鍵因素，當其水平下降時，會導致血液中的水分從血管內滲出到組織間隙，引起全身各部位的水腫，尤其是肚子變大（腹水）、下肢水腫，還有併發疲勞、虛弱、食欲不振、消化不良、呼吸困難等症狀

■手掌粗又紅、手指粗短與指甲變厚：肝功能不好，可能導致雌激素活性過強，使手掌的毛細血管擴張，出現紅斑。這種現象被稱為肝掌，像降龍十八掌，運氣要激發的紅潤手掌，且肝功能不良，可能導致雌激素無法正常代謝進而影響手指的生長和形狀，使其變粗且短。

而肝硬化患者的指甲可能變厚，呈現縱向隆起、白色帶，甚至近端呈粉狀白色，這是由於肝功能減退，黑色素增多所致。