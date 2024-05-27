竹市住宅大樓火警！2勇消「第2度衝火場」遇劫殉職 高虹安趕赴醫院慰問家屬 @ChinaTimes

新竹市東區慈雲路晴空匯28樓大樓26日深夜10點55分發生地下室疑似變電箱火警，雖無火勢，但濃煙發生煙囪效應不斷向上竄升，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職，大樓內百戶居民截至上午8時已陸續以雲梯車救出66人，但尚有近190人仍在住處內等待救援，所幸都尚無大礙。

據消防局表示，該棟大樓樓高28樓，共有4棟，火警發生在D棟，每層4戶，住戶約有100戶，今天凌晨火警發生後，消防局先疏散低樓層居民約20人，但濃煙不斷在管道間向上竄升，造成大樓內都是濃煙，由於大樓已斷電，且濃煙聚集在樓梯間，無法由樓梯疏散，消防局僅能以雲梯車及民間啟德重機的吊車陸續疏散居民。

新竹市消防局持續以雲梯車救援（陳育賢攝）

截至今天上午8時，雲梯車及低樓層以步行方式疏散者已有66人，目前大樓內尚有近190人，消防局陸續疏散中。消防局表示，大樓內居民大都透過大樓管委會以電話、手機、群組取得連繫，消防局針對有身體不適者先行救援，無狀況者，則呼籲先待在家中。

被雲梯車救援疏散的居民。（陳育賢攝）

大樓內尚有近190人待救援。（陳育賢攝）

1名家住21樓的住戶表示，昨晚火警發生時，印象中沒有聽到警報聲，是因大樓斷電及聽到消防局車鳴笛聲，才知有火警，但之後濃煙就竄到21樓，只能在家等待救援，還好一家4口身體都無礙。

而新竹市長高虹安與消防局長李世恭將在8時30分統一對外說明。