小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。海運強漲風來襲。4月底以來短短五周，歐洲線運價飆漲逾7成、美西線大漲近6成，超過紅海危機時的漲幅，在歐美貨量回溫，傳出缺櫃、塞港之際，運價恐一路漲到6月；同時，大量新船下水，航商、研調機構估，上半年新增運力足夠填補繞航所需，下半年運力過剩隱憂浮現，最快7月、最晚10月，高運價將逐步下修。

【1】旺季提早 6月運價漲定了

貨代業者透露，目前歐美航線訂艙已滿到6月初，航商6月1日順勢喊漲，美國線再漲約1,600美元（含旺季附加費）、歐洲線上漲1,000～1,200美元，歐洲線、美西線運價一舉漲破6,000美元，美東線更漲破7,000美元大關。。

【2】黃仁勳昨晚抵台３外資喊台積登千金

輝達執行長黃仁勳26日晚間提前來台，將於6月2日在台大體育館舉行「開啟產業革命的全新時代」演講，6月4日參加COMPUTEX展。外資看多輝達，瑞銀證券也不負眾望，調升供應鏈領頭羊台積電股價預期至1,000元，先聲奪人炒熱氣氛。

【3】台股擁5利多 本周戰22,000點

台股在內外資買盤挹注迭創新高，投資專家表示，台股後市不需預設高點，盤點目前具有COMPUTEX概念股、AI供應鏈一條龍、蘋果概念股、航運股、五大信賴產業政策股等「五大多頭可用之兵」，本周指數有望挑戰22,000點關卡。

【4】聯發科、輝達合作進度 將揭曉

半導體業者指出，聯發科次世代AI晶片天璣9400下半年問世，COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）也將攜手輝達推出AI新品Arm架構PC晶片，並與高通X系列晶片一較長短，挑戰PC產業X86處理器獨大的市場現狀。

【5】AI加持 博通挺進兆元俱樂部 股價1年飆逾7成

美國「科技七雄」裡市值逾1兆美元達六家，外界認為通訊晶片巨頭博通（Broadcom）受惠AI利多題材下，可望在2028年或之前，其市值就能晉身兆元俱樂部。

博通股價24日上漲1％收約1,408美元，市值逾6,524億美元。其股價一年來累漲逾73％。