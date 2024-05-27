日本政府今（27）日表示，北韓已經通知，將於27日至6月4日期間發射一枚搭載人造衛星的火箭，警告朝鮮半島以西的2個水域，以及菲律賓呂宋島以東1個水域是火箭殘骸掉落的危險區域，北韓此舉顯然是準備將第二顆軍事間諜衛星送上太空。

綜合日本放送協會（NHK）、共同社、美聯社報導，日本海上保安廳表示，接獲北韓通知計畫發射「衛星火箭」，並從今日起至6月3日午夜期間，針對朝鮮半島以西2個水域、菲律賓呂宋島以東1個太平洋水域發布安全警告，警告這些水域可能是火箭殘留掉落的危險區域。這3個區域均位在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

日本27日證實，北韓已經通知將發射搭載人造衛星的火箭，警告朝鮮半島以西的2個水域，以及菲律賓呂宋島以東1個水域是火箭殘骸掉落的危險區域。

北韓之所以提前通知日本，是因為日本海上保安廳負責協調、分配東亞海上安全資訊。

北韓此次發射「衛星火箭」，極有可能是要將該國第2枚軍事間諜衛星送上太空。南韓軍方24日表示，偵測到北韓準備在東倉里（Tongchang-ri）發射間諜衛星的跡象。

北韓去（2023）年11月宣布發射首枚軍事「偵察衛星」進入太空軌道，此舉為北韓建立太空偵察網以應對美國軍事威脅的努力之一。北韓最高領導人金正恩先前宣布，北韓今年將再發射3枚軍事間諜衛星。

針對北韓通知將發射衛星，日本外務省今日表示，已和南韓、美國通話，確認三方將共同敦促平壤取消發射計畫，強調北韓使用彈道飛彈技術發射將違反聯合國決議。聯合國禁止北韓發射任何衛星，認為北韓發射衛星，是為了掩護測試長程飛彈技術。

值得注意的是，北韓通知將發射衛星的時機點，正值日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、中國大陸國務院總理李強即將於今日召開三邊峰會之際。中日韓三邊峰會並不會討論北韓議題，不過尹錫悅昨日和李強會晤時，已當面要求北京致力於促進朝鮮半島和平，並且談及北韓的核武計畫，以及北韓持續深化與俄羅斯的軍事關係。