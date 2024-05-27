台中市成功嶺302旅趙姓新兵原是26日晚間7點收假回營，時間到卻未歸，軍方即展開搜尋。期間一度謠傳，趙男由友人駕車送回，卻突持刀威嚇對方下車後駕車離去，對此，軍方證實趙男未歸，但澄清趙男是趁友人下車抽菸間隙開車離去，非持刀威嚇，軍方已連絡上趙男，前往其雲林家中將人帶回。

成功嶺26日晚間傳出義務役收假未歸事件，302旅趙姓役男原應在26日晚間7點多收假回營，時間到卻未歸，軍方即展開搜尋。陸軍第十軍團表示，轄屬步兵302旅趙姓新兵，26日晚間7時許駕駛家中自用車返營收假，原委託民間友人代駕，將車輛駛回住家，後因心緒失衡，於營區外自行駕車離去。

消息傳出後，一度有謠傳，趙男由友人駕車接送至成功嶺，卻突持刀威嚇友人下車，後駕車離去行蹤不明，由軍警搜尋中。不過離奇的是，轄區台中市警察局烏日分局表示，未接獲報案，因該區與第四分局交界相鄰，再向第四分局詢問後亦未接獲報案。經詢問成功嶺，確有士兵返營未歸部隊，由軍方處理中。

至於持刀威嚇友人後駕車離去部分，第十軍團澄清，趙男由友人載回，是趁友人下車抽菸間隙駕車離去，無持刀威嚇情事；目前已連絡上趙男，並前往其雲林家中將人帶回。第十軍團強調，趙兵違反軍紀營規部分，將依調查結果，核予適懲；有關心緒問題，將鏈結心理輔導機制，並加強官兵生命教育與心理諮商輔導措施，建立正確生命認知。