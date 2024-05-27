國會改革議題持續延燒，民進黨前立委林濁水日前在臉書發文稱，國會改革「是等了30年的好事」，此話讓前立委郭正亮大讚有良心，而針對郭的說法，林在臉書發文回應，若郭聲援立法院外的抗議群眾，會加倍盛讚他有良心。

林濁水25日在臉書發文提到，國會改革是等了30年的好事，憲政改革逃不過這一關，且過去總統直選、全面改選都是在群眾運動中誕生，如今看來國會改造也是如此。而針對此話，郭正亮昨（26）日在政論節目《新聞大白話》表示，林濁水有良心，郭正亮並反問，國會改革難道不是民進黨長期在推動的？且國民黨的條文，有哪一個是過去民進黨籍立委沒提過的？

對於被郭正亮稱讚有良心，林濁水今天也在臉書發文發表感想，他稱，若郭聲援包圍立法院、抗議「黑箱山寨立法」的年輕群眾，自己也會加倍盛讚他有良心。有網友在林濁水的貼文留言質疑，按照他的說法，過去8年民進黨沒有動國會改革是不是沒良心？法案就是該朝小野大的局面通過，不是嗎？林則回應，民進黨不是沒有良心的問題，而是奮勇改革的民進黨已經失蹤了。