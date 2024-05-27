加拿大網球選手迪亞羅。（美聯社）

前日本網球一哥錦織圭重返年度四大賽，他在法國公開賽男單首輪耗時4小時22分，以五盤大戰7-5、7-6、3-6、1-6、7-5力克加拿大22歲小將迪亞羅（Gabriel Diallo）。這是錦織圭2021年9月的美國公開賽以來再度參加大滿貫賽，兩場勝仗相隔997天，今年34歲的錦織圭最高打到世界排名第4，他因為受傷長期缺陣，排名已跌到356名。

錦織圭在第四盤被打得很慘（1比6），他表示沒有準備好打滿五盤的能量，打完第二盤開始疲勞，打到第四盤出現身體不適，決勝盤之前他請求防護員按摩腰部。錦織圭是第五盤的超級高手，生涯五盤大戰28勝7負是現役選手之冠，果然他就在第五盤打起精神解決了迪亞羅。

長期缺陣回歸後，錦織圭獲得今年邁阿密公開賽的外卡，首戰就輸給歐弗納（Sebastian Ofner）。錦織圭藉著保護排名制度回歸法網，這是提供給長期受傷者（至少6個月）或是懷孕生產的女選手，讓他們在復出時保有會內賽名額。錦織圭此次有保護排名而未在首輪遭遇強敵，他2021年美網最後一戰（第3輪）輸給球王喬柯維奇（Novak Djokovic）。

日本另有望月慎太郎、丹尼爾太郎在首輪出局，丹尼爾太郎不敵第6種子魯布列夫（Andrey Rublev），望月慎太郎輸給第8種子胡卡茲（Hubert Hurkacz）。