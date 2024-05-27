(11:25更新)台股盤中勁揚超過300點，最高達21871.34點，改寫盤中歷史新高，台積電衝上878元新天價，聯發科觸漲停1310元，鴻海漲逾5%至185元，聯電漲逾5%至57.9元。

美股上周五反彈收高，那斯達克指數再創收盤歷史新高，已連續第5周收紅，台股今(27)日早盤大漲逾200點，最高約來到21772.74點。

輝達創辦人黃仁勳抵台，相關供應鏈走強。台積電ADR上漲2.91美元或1.85%，收160.00美元。台積電早盤漲11元至878元。鴻海漲6.5元至182.5元，聯電漲逾1%。

台股24日早盤下挫逾200點，最低約來到2138.25點，盤中跌幅大幅收斂，終場小跌42.09點收21565.34點。

美股道瓊上漲4.33點或0.01%，收39,069.59點。S&P500上漲36.88點或0.70%，收5,304.72點。NASDAQ上漲184.76點或1.10%，收16,920.79點。費城半導體上漲94.93點或1.85%，收5,220.92點。