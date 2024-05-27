男星賀軍翔日前被控涉嫌妨害性自主，遭檢方搜索住家、查扣手機。儘管賀軍翔隨即發表聲明否認，並強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，但如今又出現不少爆料投訴，指稱賀軍翔以前就會藉著酒意對漂亮女生有肢體接觸。

根據《鏡週刊》報導，賀軍翔從以前就有傳聞酒品不佳，去年某場私人聚會上，他看到外型亮眼的女生後，先是表現出風度翩翩的一面，但幾杯黃湯下肚後，開始有意無意觸碰女生的手跟臉，甚至還摸大腿，讓對方感覺很不舒服，打算向賀軍翔提告。此外，還有線上女星透露，多年前曾在KTV遇到過他，在喝了幾杯酒後，賀軍翔會鎖定幾個漂亮女生開始玩遊戲，還會裝醉藉機「喇舌」，不過因為他長相帥氣，所以有些女生也願意配合。

賀軍翔聲明稿。（圖／賀軍翔律師提供）

男星賀軍翔又遭指控會裝醉喇舌。（圖／中時資料照）

其實40歲的賀軍翔曾有長達3年時間無戲可拍，直到他2021年參加《全明星運動會3》並接下隊長一職；運動場上出色的表現，讓他再度受到關注。之後重返戲劇圈，與林依晨主演的《不夠善良的我們》也獲得不錯的成績。而目前正在拍攝新劇《郵票與舒芙蕾》且快殺青的他，卻突然被列為被告，恐怕會影響賀軍翔好不容易翻身的演藝路。

賀軍翔與林依晨主演《不夠善良的我們》讓他再度翻紅。（圖／中時資料照）

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