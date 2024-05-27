長榮集團今年首場股東會由長榮鋼鐵打頭陣，長榮鋼鐵董事長林耿立27日表示，長榮鋼有兩大事業主軸，鋼構事業方面，鋼結構具有施工快速、耐震、可回收再利用特性，與近年都更獎勵政策及環保意識相符合，故鋼構已漸漸成為建築的主流，加上公司鋼構製程技術已十分成熟，可有效降低製造成本，雖然面臨景氣變動及同業競爭，預期仍可維持穩定獲利。

搶拿公司治理加分，重量級公司拚5月底前開完股東常會，其中又以長榮集團最積極，今天起「長榮五寶」接棒登場，周一到周五分別是長榮鋼鐵、長榮海運、長榮航空、長榮國際儲運及長榮航太的股東會，堪稱名符其實的「長榮周」。

林耿立說，雖鋼結構產業市場預期景氣將開始逐步回穩，惟材料及工資價格受到通貨膨脹及國內缺工影響有上漲風險，業務報價向客戶爭取鋼材採浮動價格，接單後儘速發包控制成本並撙節支出，達到預期毛利為營運之重點。

環保事業方面，總經理劉邦恩指出，為從事一般事業及家戶廢棄物之處理服務，與各清除機構間均維持良好之合作關係，確保廢棄物來源穩定順暢，且為達到廢棄物備援之目的，亦與其他供應商保持一定的合作機會，惟環保政策持續推動轉廢為能之事業廢棄物多元去化管道下，恐致事業機構廢棄物處理市場供給需求轉變，需持續密切注意，以利因應。

劉邦恩分析，目前全國運轉中24座焚化廠雖已陸續完成整改，但仍優先處理縣市內產生之廢棄物，桃園市因人口每年維持正成長，生活廢棄物產量有增無減，且工商企業蓬勃發展，需處理的一般事業廢棄物數量不斷攀升，但欣榮企業進行整改停爐，在優先協助桃園市政府調度下，預期整改期間自行接收市場供需會有變化，欣榮企業及榮鼎綠能將努力妥善因應。