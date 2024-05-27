歐洲央行幾乎已經承諾了將在6月6日會議下調借款成本；但是由於上周的工資資料，有部分分析師減弱了進一步降息的預期。

但是Cipollone堅持了歐洲央行有關通膨逐漸下降的觀點。他在義大利的一場活動上說：「除非出現進一步衝擊，我們預計未來幾個月通膨將在當前水準上下波動，然後明年回落到我們的目標」。

「最近的數據朝向這個方向發展，加強了我們的信心，我們相信將有能力逆轉我們的緊縮貨幣政策立場」。

歐洲央行政策利率處於4.0%的創紀錄高水準。目前絕大多數投資人都相信，歐洲央行將在今年兩次下調利率，雖然數周前他們預期會有3次降息。

歐洲央行在上周四公布了數據，今年第一季歐元區協定工資成漲略有上升，導致一些分析師減少了降息押注，因為工資上漲往往會帶動物價格上升。

但歐洲央行堅稱，今年的工資壓力將會減緩。包括德國央行行長納格爾(Joachim Nagel)和法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在內的一些政策官員，都淡化了最新數據的重要性。