勇士隊小阿庫尼亞受傷倒地，海盜隊投手裴瑞茲前往觸殺。（美聯社）

Ronald Acuña Jr. was removed from the game with a non-contact injury while rounding the bases.



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亞特蘭大勇士MVP球星小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）不幸受傷，勇士27日以8比1戰勝海盜，小阿庫尼亞卻在首局試圖盜壘時弄傷左膝，當場痛苦倒地，防護員上前查看，後來小阿庫尼亞起身一瘸一拐地走下場。小阿庫尼亞透過翻譯說：「他們把我放進10天傷兵，我們會去做MRI檢查看看結果如何。」他自己預期缺陣1個月，類似他2018年跑壘受傷的情況。

小阿庫尼亞是上季國聯全票MVP，繳出史無前例的41轟73盜，他今年狀態下滑，打擊率0.250、4轟16盜。紅人飛毛腿「DLC」迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）目前以31盜遙遙領先整個大聯盟。

此戰小阿庫尼亞敲出首打席二壘打，他在二壘蠢蠢欲動準備盜三壘，但是中途猶豫想要折返二壘，重心不穩而摔倒受傷。海盜捕手巴特（Joey Bart）看他離壘很遠也沒出手抓，而是回傳給投手裴瑞茲（Martín Pérez），裴瑞茲回頭看二壘的時候小阿庫尼亞已經倒地了，將他觸殺出局（紀錄上為盜壘失敗）。

小阿庫尼亞解釋說：「我看捕手慢吞吞地傳球，我算準時機想要盜壘，但他傳得很用力，所以我必須折返，就在那刻我感覺到了（受傷）。」勇士捕手墨菲（Sean Murphy）、三壘手萊利（Austin Riley）兩位猛將才正要回歸，不幸又傷了小阿庫尼亞。勇士30勝20負，在國東落後老大費城人6場勝差。