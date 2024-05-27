特斯拉股東大會將在6月13日召開，針對執行長馬斯克560億美元股票薪酬案，諮詢公司Glass Lewis建議投資人應投下「反對票」，但散戶股東擔憂特斯拉執行長馬斯克恐因此帶著核心團隊出走，資深半導體分析師陸行之提出5點分析。

一、當初訂這個天價薪酬的董事會，可能壓根沒想到馬斯克能夠將市值拉到5000億美元以上，但把近10%公司市值當作CEO薪酬獎勵，確實也是史無前例。

二、如果投票沒過，馬斯克也不能帶著FSD AI及機器人團隊走人，這有非常嚴重的公司治理問題，馬斯克也會被股東吿到很慘，但馬斯克走人後，肯定會賣光持股，另起爐灶，重建團隊，吸引死忠股東資金，「沒有馬斯克的特斯拉， 若是找不到厲害的人接手，肯定一蹶不振。」

三、如果投票沒過，馬斯克還打算留下來，董事會能否再重新訂立一個較合理的薪酬方案加上提高其控制權(非股權)來補償馬斯克。

四、馬斯克之前稱自己要有25%的持股，才能控制特斯拉的AI技術走向正途，當初他可能以為10%的薪酬持股將到手，所以努力的把手上價值440億美元的特斯拉股票換成Twitter/X的股票。

五、馬斯克要是離開，特斯拉坦承他可能必須冒著虧損的風險出清持股，但作為股東，特斯拉董事會及馬斯克確實在公司治理上有很多值得改善的空間。

陸行之最後總結，他覺得薪酬方案會通過，但他投反對票，而且希望反對的比例超過40%，這會讓馬斯克及董事會嚇到，以後在公司治理上面不能為所欲為，如果治理毫無改善，即使Space X 可以登火星，Starlink可以取代5/6G，FSD可以到 L5全自駕，機器人可以賣上億台，他也不想投資馬斯克的任何公司了。