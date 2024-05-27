去年民眾黨立委賴香伶及張其祿等31立委認為，現行勞保制度潛藏鉅額負債，《勞工保險條例》導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭15位大法官一致認為，立委們不是「修法未果」就提釋憲，不符合憲法訴訟法立委依行使職權提出聲請的規定，裁定不受理。

2023年底時任立委的賴香伶、邱臣遠、張其祿等人主張勞工保險條例有關保險費、保險給付、保險基金及經費等規定，導致勞工保險基金即將用罄，違反代際正義原則，牴觸憲法規定，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭審理後認為，這些規定分別在1979年及2008年修正公布，業經施行相當時日，賴香伶固非屬議決通過系爭規定之該屆立法委員，惟如確信系爭規定有違憲疑義者，亦應於先行使其憲法所賦予之修法權限而未果後，始聲請法規範憲法審查，方符憲法訴訟法規定。

憲法法庭表示，賴香伶等人在2023年12月29日提出聲請案為止，該新增及修正草案仍於立法院有關委員會審查中，不符憲法訴訟法「修法未果」意旨，尚難認與「行使職權」之要件相符，且立委也未敘明修法草案及預算案與現行規定之違憲疑義有何關聯，裁定不受理。