中國國防部發布訊息，5月29日至6月3日，國防部長董軍將應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。董軍部長在香格里拉對話會上將圍繞「中國的全球安全觀」作大會發言，並會見有關國家代表團團長。訪新加坡期間，董軍部長將與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

值得關注的是，美國國防部當地時間24日就率先宣佈，美國國防部長奧斯汀預計將出席在新加坡舉行的香格里拉對話會。會議期間將與中國國防部長、海軍 上將董軍。這將是兩位防長今年4月通電話之後首次見面。

由於時值解放軍剛結束圍台軍演，美國五角大廈批評中方此舉魯莽之際，雙方 的對話料將涉及台灣問題。

此外，美國總統拜登當地時間25日出席西點軍校畢業典禮並發表演說時重申，美國堅定維護台海和平穩定，並強調美國願意在需要時使用武力保護國家、盟友及核心利益。這是拜登自2021上任後，至少第5次公開發出「出兵保台」相關呼籲。

據瞭解，今年的香格里拉峰會將於5月31日至6月2日在新加坡香格里拉酒店 舉行，預計將接待來自全球40多個國家的國防和安全機構的550多名 代表。

按照會議主辦方英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）官網發布的日程，今年 的全體會議共分7節，與會的各國防長將在這一環節發表演講，主要 議題包括美國在印太地區的戰略夥伴關係、在競爭中加強危機管理、 在亞太地區建立安全合作、跨地區安全秩序挑戰、中國與全球安全、 維持印太地區安全以及構想維持地區穩定的方案。

同時，6場分組會將會圍繞AI人工智慧、地區和平與穩定、全球人道主義行動等議題展開。