蔡力行表示，去年全球半導體產業充滿機會與挑戰，在高通膨的環境之下，總體經濟的不確定性導致各類終端市場的需求能見度降低，惟同時間生成式AI、車用、聯網技術持續演進，升級需求及未來機會蓬勃發展。聯發科過去幾年紮實的技術投資，已建立了業界領先的產品組合，並強化全球市場地位。去年在快速變動的產業環境下，積極應對短期挑戰並抓緊中長期成長機會，全年營收達到4334億元，每股盈餘為48.51元。

在手機方面，聯發科在全球手機市場的市佔率保持領先地位，在旗艦市場更是持續成長，去年推出了新一代5G AI旗艦晶片天璣9300，採用創新全大核設計，提供強大的運算能力，並整合為生成式AI大型語言模型優化的AI處理單元，AI性能被蘇黎世AI評比機構評為全球AI性能最佳的手機晶片。多款採用天璣9300的旗艦手機已導入各類生成式AI功能，獲市場好評。5G旗艦晶片營收在去年大幅成長約70%，並貢獻超過10億美元的營收。

在智慧終端裝置平台方面，蔡力行表示，去年各類無線及有線連結技術的演進持續帶動全球WiFi 6/6E、WiFi 7、5G及10G PON的升級趨勢，尤其聯發科的WiFi 7技術在全球佔有領先地位，已成功拓展至各種應用。此外，聯發科在去年發表Dimensity Auto汽車平台，在既有產品的基礎上，整合並延展我們跨平台的領先技術，進一步豐富車用產品組合，更宣布與輝達在全球車用電子市場的合作，共同為新一代軟體定義汽車提供解決方案。在電源管理晶片方面，聯發科技持續拓展至新領域，以完整的解決方案支持客戶需求。

展望未來，蔡力行表示，隨著AI在邊緣運算與雲端運算領域的不斷增長，聯發科具備的業界領先高運算、低功耗處理器、AI運算、有線及無線連結等關鍵技術，透過與全球生態系夥伴緊密合作，將在這快速成長的市場中扮演關鍵的賦能角色。在邊緣運算領域，聯發科是全球少數擁有可拓展AI技術的產品組合的公司，能為智慧型手機、平板等運算裝置、汽車等各類裝置提供高運算、低功耗的AI晶片。在雲端運算領域，聯發科技關鍵的高速傳輸SerDes IP、整合先進製程和先進封裝的設計能力，以及電源管理晶片，都是中長期的成長機會。