死刑存廢議題長久以來引起正反雙方支持者論戰，憲法法庭在4月底進行死刑是否違憲言詞辯論，最快7月下旬作出判決。台灣民意基金會今（27日）公布「國人對當前死刑存廢相關議題的態度」即時民調，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有高達84.6%民眾不贊成廢死，贊成僅10%。

該民調詢問，「國內死刑存廢問題最近再度成為社會關注焦點。一般說來，您贊不贊成廢除刑？」結果發現4.9%非常贊成，5.1%還算贊成，21.3%不太贊成，63.3%一點也不贊成，4%沒意見，1.4%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，10%基本上贊成廢除死刑，84.6%反對5.4%沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，值得注意的是，有六成三國人一點也不贊成廢除死刑。這項發現傳達了一個強大且清楚的訊息，那就是，反對廢除死刑是台灣人難以動搖的共識。的確，這樣的大規模人群又一致強烈反對特定法律修改，在台灣是聞所未聞，見所未見。

另外，該民調問「4月23日，憲法法庭舉行有關『廢死』的言詞辯論。辯論結束後，最快三個月，最慢五個月後，會做出是否廢死的決定。如果司法院15位大法官最後做出『死刑違憲』（也就是廢死）的決定，請問您能不能接受？」結果發現4.7%非常能接受，19.5%還算能接受，23.7%不太能接受，45.8%一點也不能接受，5.2%沒意見，1.1%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台

灣人中，二成四基本上能接受大法官做出「死刑違憲」的判決，七成不能接受。這項發現傳達一個重要的訊息，那就是，如果大法官未來做出「死刑違憲」判決，勢必引起台灣社會極強烈的反彈。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是5月 20-22日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。