欣技手握美系強固行動裝置大單，近期已完成小量試產階段，預計6月起大量出貨，首波高峰落在近三個月，後續出貨規畫時程將一路延續至明年。據悉，此專案欣技為獨家供應商，目前在手訂單超過1萬台，將大幅拉高公司業績表現。

此外，受惠5G產品升級、換機潮陸續顯現，欣技推出系列新品取得歐美客戶良好反饋，主要聚焦在智慧製造、物流、醫療領域。目前在醫療領域部分，也拓展至亞太地區，相關專案有望下半年加速導入，擴大營收貢獻比重。

值得一提的是，欣技近年持續強化「硬加軟」產品服務，開展各行業別解決方案，公司將於今年Computex展中與合作夥伴秀出智慧醫療布建成果，以及智慧製造、字元辨識等、機器人等相關應用。

市場預估，在美系大單6月起進入密集出貨期間帶動，將挹注欣技第2季營收、獲利都將優於首季及去年同期表現，回歸「年、季」雙增成長軌道，第3季業績進一步向上，全年營運重返高峰、轉虧為盈。