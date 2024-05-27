立法院28日將再度處理國會改革相關法案，民進黨持續鼓吹民眾上街。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，發動群眾對國會施壓是要達到什麼目的？總統賴清德也剛上任沒多久，難道要讓國會就這樣被民眾衝進去嗎？

蕭旭岑今（27）日接受廣播節目《千秋萬事》中表示，很遺憾賴清德上任還不到一周，國內就已經撕裂成兩半，包圍立院外圍的群眾，也讓他直呼看到10年前太陽花的影子，嘴上講反對的是程序，事實上是反中。蕭旭岑指出，過去執政黨很少發動群眾上街，如今民進黨團總召柯建銘還說「青鳥飛入議場」，他質疑執政黨與賴清德，難道是要讓群眾衝進國會嗎？

蕭旭岑進一步說道，今年初的大選，六成民眾選擇的在野黨是國會多數，在野黨要通過國會改革法案，也是12年前時任立委林佳龍、鄭麗君、尤美女，以及民進黨主席蔡英文要求的國會改革法案，國民黨提的條文就是民進黨當時提的，而且民進黨還更嚴苛，然而，民進黨卻用認知戰的方式動員群眾到立法院。

蕭旭岑也難過表示，他近期看到很多朋友在臉書表達藐視國會，他先強調，尊重大家行使公民權的權利跟意志，也相信大家都希望台灣更好，但他質疑，過去8年民進黨用國會多數暴力輾壓在野黨，包含前瞻預算、一例一休、沒收公投法以及民進黨通過萊豬危害國民健康等舉動，這些人有到立院旁邊嗎？「如果當時沒有到立法院，你們現在在立法院的正當性幾乎大打折扣」。

蕭旭岑強調，2014年執政黨是國民黨執政，所以林飛帆等人衝進立法院，頭大的是執政黨以及馬英九，如今要讓民眾衝進立法院，頭大的是誰？他呼籲賴清德和柯建銘講清楚，發動群眾對國會施壓是要達到什麼目的？

即便通過國會改革法案，蕭旭岑說行政院還有釋憲、提覆議很多種方式，執政黨若要動員群眾必須要慎思，尤其賴清德剛上任沒有多久，要讓國會就這樣被民眾衝進去嗎？