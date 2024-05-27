藝人郭書瑤參加大陸選秀節目《乘風2024》，雖然慘遭淘汰，不過亮眼表現卻獲得網友們一致好評，漲粉不少。未料鏡頭前的甜姐兒，卻被同社區住戶形容是「超級惡鄰居」，不僅被踢爆積欠管理費長達1年，還因為不滿遭點名清空大廳網購的包裹，直接撕毀管委會公告。

根據《鏡週刊》報導，郭書瑤9年前斥資1500萬，買下台北市信義路某社區20坪的頂樓小豪宅。知情人士透露，原本其他住戶都很開心能跟藝人當鄰居，豈料，如今她卻成為眾人口中的頭痛人物。主要是郭書瑤每個月該繳納的4000多塊管理費，起初都會定期付款，但後來卻常常欠費，必須管委會再三催促才能收到錢。

郭書瑤積欠1年管理費不繳，就連法院催討都不予理會。（圖／中時資料照）

報導表示，從去年5月開始，郭書瑤更一路積欠半年，管委會向法院聲請強制執行，沒想到卻毫無下文。查詢才發現郭書瑤拒收後，公文轉到轄區派出所，而員警通知領取，她也不予理會。眼見郭書瑤擺爛，管委會這個月祭出強硬手段，在電梯口張貼公告，點名郭書瑤積欠一年近5萬元管理費，要求7日內繳交，否則再次聲請強制執行，這才讓郭書瑤乖乖將欠款付清。

郭書瑤不滿遭管委會點名清空大廳包裹，直接把公告撕毀。（圖／中時資料照）

不僅如此，還傳出住戶爆料，郭書瑤習慣把不要的紙箱堆放在住家門口，不但破壞走廊整潔，也觸犯相關消防法規。另外又指控郭書瑤熱愛網路購物，但包裹寄到管理室後，只簽收卻不領走，導致東西多到佔據社區大廳長達半年，沒想到管委會貼出公告，要求郭書瑤清空大廳包裹，她竟將公告抽走，監視器甚至拍下她擺臭臉將公告直接撕毀。

管委會認為，這種行為構成刑法毀損罪，已經透過管道給予口頭警告，否則將依法究辦。只是郭書瑤種種行為，讓同大樓的住戶抱怨連連。

新聞曝光後，郭書瑤緊急透過經紀人表示：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」